Pakistan, Hindistan’ın Saldırılarını Kınıyor

PATIKAN’DAN HİNDİSTAN’A CEVAP

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın sivil halka yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Tarar, “Şimdi, hazırlıklı olun” ifadesiyle, karşılık verileceğini vurguladı.

HINDISTAN’IN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

Tarar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hindistan, Pakistan’daki masum sivillere ve camilere korkakça saldırılar düzenleyerek bu milletin onurunu ve gururunu tehdit etti. Şimdi, hazırlıklı olun. Bu millet, şehitlerinin kanının her bir damlası için düşmanı sorumlu tutacak.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin halkın duygularıyla tam olarak uyumlu, ezici bir yanıt verdiğini belirtti. Tüm milletin, cesur subaylar ve askerlerle dua ve dayanışma içinde birleşmiş durumda olduğunu da sözlerine ekledi.