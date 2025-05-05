Pakistan, Hindistan’ın Taktiklerine Karşı Çıktı

Pakistan Hükümeti İddiaları Reddetti

Pakistan hükümeti, Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir’de meydana gelen terör saldırısının ardından ülkesine yönelik yapılan suçlamaları, küresel dikkati “bölgesel anlaşmazlıkların dışına çıkarmak için bir taktik” şeklinde değerlendirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı adına yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, başkent İslamabad’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Dar, Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir’deki Pahalgam bölgesinde gerçekleşen saldırının ardından, “Hindistan’ın kışkırtıcı davranışlarının” Güney Asya bölgesinde gerginliğe yol açtığını ifade etti.

Asılsız Girişimler Reddedildi

Terör saldırısının ardından Pakistan’ı olaya karıştırmaya yönelik asılsız girişimlere kesin bir dille karşı çıktıklarını kaydeden Dar, gerçeklerin ortaya çıkması için uluslararası, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma çağrısını yineledi. Dar, söz konusu suçlamaların, küresel dikkati Hindistan ve Pakistan arasındaki “Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı”ndan uzaklaştırmak amacı taşıdığını belirtti. Pakistan’ın “terörizmi her türlüsüyle kararlılıkla kınadığını” vurgulayan Dar, ülkesinin terörle mücadeledeki çabalarını ve fedakarlıklarını hatırlattı.

Cammu Keşmir’deki Terör Saldırısı

Pahalgam’daki terör saldırısı, Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir’de 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirmesine ve birçok kişinin yaralanmasına sebep oldu. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” suçlamasında bulunarak, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Ayrıca, Yeni Delhi’de görev yapan Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde India’yı terk etmesini talep ederken, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini de askıya aldı ve daha önce verilen tüm vizeleri iptal etti.

Pakistan’ın Yanıtı ve Önlemleri

Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını geri çevirerek, İslamabad’daki diplomatik personel sayısına kısıtlama getirdi. Ayrıca, “İndus Suları Anlaşması”nın dışına çıkılması durumunda nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını ilan etti. Hindistan ile her türlü ticareti askıya alan Pakistan, hava sahasını da kapattı.