Pakistan, Hindistan’ın Uçaklarını Düşürdü

PAKİSTAN ORDUSU HİNDİSTAN’A CEVAP VERDİ

Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Hindistan’ın yönlendirdiği füze saldırılarına karşılık olarak iki savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Pakistan devlet televizyonu PTV News’a bilgi veren kaynaklar, Hindistan’ın füze saldırılarına yönelik gerçekleştirilen karşı önlemle ilgili bilgiler paylaştı. Düşürülen savaş uçaklarına ilişkin açıklama yapan kaynaklar, “Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir.” ifadelerini kullandı.

MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu misilleme saldırısı çerçevesinde bir Hindistan birliğinin karargahını hedef aldı. Ancak karargahın konumuyla ilgili herhangi bir detay verilmedi. Ayrıca, Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınındaki Dudhnial bölgesinde, Hindistan’a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısıyla imha edildiği belirtildi.

PATLAYICI HAVA SAHASI KAPATILDI

Pakistan’da yayın yapan Samaa TV’nin aktardığına göre, Pakistan hava sahasını 48 saat süreyle kapattı ve tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı. Bu durum, iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden olurken, ulusal güvenlik önlemlerinin de sıkılaştırıldığı görülüyor.