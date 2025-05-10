Pakistan, Hindistan’la Gerilimi Durdurmayı Umuyor

PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A OPERASYON AÇIKLAMASI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’a yönelik gerçekleştirilen 25 askeri hedefin vurulmasına dair yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer cephaneliğinden sorumlu en yüksek organ olan Ulusal Komuta Otoritesi’nin herhangi bir toplantı planlamadığını belirtti. Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun her iki ülkenin yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. Asif, Pakistan merkezli ARY TV’ye yaptığı açıklamada, “Askeri-sivil Ulusal Komuta Otoritesi’nin herhangi bir toplantısı yapılmadı, böyle bir toplantı da planlanmış değil” dedi. Hindistan ve Pakistan arasında karşılıklı saldırıların devam ettiği bir ortamda, Pakistan ordusu sabah saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden bu operasyonu duyurdu.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARINI DÜZENLİYORLAR

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Hindistan’ın saldırılarını sürdürmesi durumunda karşılık vermeye devam edeceklerini ifade etti. Dar, “Eğer zerre kadar sağduyu varsa, Hindistan durur ve onlar durursa biz de dururuz. Hakimiyet kurmaya çalışan herhangi bir ülke olmaksızın samimi bir şekilde barış istiyoruz” sözlerini kullandı.

ABD ARABULUCULUK TEKLİFİNDE BULUNDU

Bu açıklamalar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Pakistan ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bilgi verdiğine göre, Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde, her iki tarafa gerginliği azaltma yöntemlerini belirlemeleri ve doğrudan iletişimi yeniden başlatmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Uberlio aynı zamanda Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile de görüşerek her iki tarafın gerginliği azalacak yollar bulması gerektiğini belirtti. Rubio, gelecekteki çatışmaların önlenmesine yönelik ABD’nin arabuluculuk teklifinde bulundu, bu durum ABD’nin Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ilk kez gündeme geldi.