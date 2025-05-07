Pakistan, Hindistan Uçaklarını Düşürdü

Pakistan Ordusu, Hindistan’a Misilleme Yaptı

Pakistan ordusunun, Hindistan’a ait 5 savaş uçağını ve 1 dronu düşürdüğü bildiriliyor. Geo News’un aktardığına göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’ın füze saldırılarına karşı yapılan misilleme ile ilgili bilgi verdi. Güvenlik kaynakları, “Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir.” açıklamasında bulundu. İlgili kaynaklar, Pakistan ordusunun bir Hindistan birliğinin karargahını vurduğu bilgisine de ulaşmış. Ancak karargahın konumuna dair ayrıntı paylaşılmadı.

Dudhnial Bölgesindeki Gelişmeler

Pakistan ile Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde, Hindistan’a ait bir kontrol noktasının füzelerle yok edildiği bildiriliyor. Samaa TV’nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı ve tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı. Diğer yandan, India Today’e konuşan üst düzey hükümet yetkilileri, Hindistan’ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini öne sürdü. Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusu, Pakistan’ın Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığını açıkladı. Açıklamada, açılan ateş sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hindistan-Pakistan Çatışmaları ve Son Olaylar

Hindistan’ın Pakistan topraklarına yönelik saldırıları, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta gerçekleştirdiği füze saldırılarıyla ortaya çıkıyor. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi başarıyla vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi, sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, biri çocuk olmak üzere 8 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kaybolduğunu duyurdu.