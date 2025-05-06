Pakistan, Hindistan Uçaklarını Düşürdü

SON DURUM AÇIKLAMASI

Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun, Hindistan’ın füze saldırılarına karşılık 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktarıyor. Pakistan devlet televizyonu PTV News’a bilgi veren kaynaklar, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşı yapılan misillemenin detaylarını paylaştı. İlgili kaynaklar, “Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir” ifadesini kullandı.

ASKERİ MİSİLLEME

Güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun misilleme saldırısı çerçevesinde bir Hindistan birliğinin karargahını hedef aldığını bildiriyor. Ancak karargahın tam konumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde, Hindistan’a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısıyla yok edildiği vurgulandı.

HAVACILIK FAALİYETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Pakistan’da yayın yapan Samaa TV’nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapatmış durumda ve tüm iç ve dış hat uçuşları askıya alındı. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde önemli bir gelişmeyi oluşturuyor.