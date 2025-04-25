Pakistan, Hindistan Vizelerini Askıya Aldı

PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN VİZE AÇIKLAMASI

Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonrası Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurdu. Dawn gazetesinin aktardığı habere göre, Pakistan, Hindistan’a misilleme olarak bu kararı aldı. Cammu Keşmir’deki terör olayının ardından, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğinde gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Hindistan vatandaşlarına verilen vizelerin derhal askıya alınacağına karar verildi.

HİNDİSTAN VATANDAŞLARINA UYARI

Toplantının ardından, halihazırda Pakistan’da bulunan Hindistan vatandaşlarının 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Ayrıca, Sih dini hacılarının vize uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi. 22 Nisan’da, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin turistlere açtığı ateş sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu terör saldırısının ardından, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretini yarıda bırakarak Yeni Delhi’ye döndü. Bakanlık yetkililerinin katılımıyla, durumu değerlendirmeye yönelik bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Hint yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin “Pakistan’dan geldiği” konusunda suçlamalarda bulundu.

HİNDİSTAN’IN YANITLARI VE PAKİSTAN’IN CEVABI

Hindistan, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya alarak, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içerisinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilmiş vizelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Öte yandan, Pakistan, bu suçlamaları reddederek Hint tarafının İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, İndus Suları Anlaşması’nın ihlali durumunda nehirlere yapılacak müdahalelerin “savaş nedeni” sayılacağını duyurmuştu. Ayrıca, Hindistan ile tüm ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı. İslamabad yönetimi, 1971’deki savaş sonrası imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı’nı (LOC) belirleyen Simla Antlaşması’nı da askıya alabileceğinin sinyalini verdi.