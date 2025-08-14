Pakistan’ın Bağımsızlık Günü Kutlandı

PAKİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ RESEPSİYONU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

ANKARA’da Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ‘Pakistan Bağımsızlık Günü’ resepsiyonu düzenlendi. Bu etkinliğe Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Van Milletvekili ve eski TBMM Pakistan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk ile birçok davetli katıldı. Resepsiyon, İstiklal Marşı ile Pakistan milli marşının okunmasıyla başladı.

BÜYÜKELÇİ CÜNEYD’EN VURGULU AÇIKLAMALAR

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Cüneyd, “Pakistan, dünyanın 24’üncü büyük ekonomisi, 7’nci nükleer gücü ve uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör konumundadır. Altyapıdan tarıma, sanayiden ihracata kadar birçok alanda büyük ilerleme kaydedilmiştir. Son bir yılda hükümetin mali ve parasal politikaları sayesinde enflasyon yüzde 40’tan yüzde 5’e düştü, fiyatlar geriledi, ihracat rekor seviyeye ulaştı, döviz rezervleri istikrara kavuştu” dedi. Ayrıca, bu yıl 14 Ağustos’ta Bağımsızlık Günü ile Markai Haq’ı birlikte kutladıklarını belirtti. “Markai Haq, Pakistan’ın savunma gücünü tüm dünyaya gösterdiği, kısa sürede düşmanın en modern uçaklarını düşürdüğü tarihi bir olaydır. Bu zafer, Pakistan’ın asla saldırgan değil ama her zaman güçlü bir savunma kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı” diye ekledi. Büyükelçi, Türkiye’nin Pakistan’ın bağımsızlığı ve kalkınmasında önemli bir yer tuttuğuna ve her zaman dayanışma içinde olduklarına dikkat çekti.

KAYATÜRK’TEN BARIŞ VURGUSU

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de etkinlikte bir konuşma yaptı. Kayatürk, “Pakistan’ın sadece önemli bir ekonomi, endüstri, tarım ülkesi değil, aynı zamanda önemli bir savunma ülkesi olduğu da ortaya çıktı. Biz savaşlardan değil, barıştan yanayız. Umarım bir daha Pakistan-Hindistan arasında hiçbir çatışma, problem, savaş çıkmasın” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLÜ KATILIM VE TÜRKİYE’YE VURGU

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin de görüntülü bir video ile etkinliğe katıldı. Şahin, “Bugün, 14 Ağustos, hem Türkiye hem Pakistan için çok önemli bir gündür. 14 Ağustos Pakistan’ın Bağımsızlık Günü’dür. Ayrıca Türkiye’de de AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüdür. Bu anlamlı günü hem Türkiye’de hem Pakistan’da birlikte kutluyoruz” şeklinde konuştu.