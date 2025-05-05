Pakistan’ın BM Temsilcisi Asım Ahmed, BMGK’nin görevini vurguladı

Pakistan’ın BM Temsilcisinden Kritik Açıklama

Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) görevlerinin uzaktan çatışmaları izlemekten ziyade, zamanında ve ilkeli adımlarla bu çatışmaları önlemek olduğunu ifade etti. Ahmed, BMGK’nin “Hindistan-Pakistan meselesi” gündemiyle düzenlenen acil kapalı oturum sonrası basına açıklamada bulundu. Cammu Keşmir’in BMGK’nin 70 yılı aşkın süredir gündeminde olmasına rağmen sorunun hala çözülmediğine dikkat çeken Ahmed, “Bu durum, çatışmaların görmezden gelinebileceğini ama yok olmayacağını, aksine, derinleşeceğini acı bir şekilde hatırlatmaktadır.” yorumunu yaptı.

Hindistan’ın Saldırgan Tutumu Tehdit Oluşturuyor

Ahmed, Hindistan’ın söylemlerinin, askeri güç gösterilerinin ve kışkırtıcı eylemlerinin yalnızca Pakistan’ı değil, bölgesel ve küresel barışı da tehdit eder hale geldiğini belirtti. “Durum her zamankinden daha ciddi bir noktada.” uyarısında bulunan Ahmed, Pakistan tarafından talep edilen acil oturumun üç ana hedefini açıkladı. Bunlar, Konsey üyelerinin Hindistan’ın tek taraflı adımlarının yarattığı güvenlik bozulmasını tartışması, bu duruma nasıl yaklaşılması gerektiğini görüşmesi ve Cammu Keşmir meselesinin arka planındaki gelişmeleri ortaya koymaktı.

Pakistan Barış Mesajıyla Geldi

Ahmed, toplantıda belirlenen hedeflerin büyük ölçüde başarıldığını belirterek, gerilimi azaltma ve diyalog çağrıları yapan Konsey üyelerine teşekkür etti. “Pakistan çatışma arayışında değildir.” diyen Ahmed, “Ancak barış, boşlukta gerçekleşmez; sorumluluk ve uluslararası düzeni belirleyen kurallara saygı gerektirir. Pakistan bir çatışma arayışında değildir. Ancak, BM Şartı’nın 51. Maddesi uyarınca egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya tamamen hazırdır.” açıklamasında bulundu.

BM’nin Rolü ve Barışın İnşası

Ahmed, Pakistan’ın barışı hedeflerken çıkarlarını kararlılıkla savunacağını ve egemenliğini her ne pahasına olursa olsun koruyacağını vurguladı. BMGK ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in barışı sağlamak ve önleyici diplomasi yürütmek için aktif kalmaya devam etmesi gerektiğini belirten Ahmed, “Konsey’in görevi çatışmaları uzaktan izlemek değil, zamanında ve ilkesel adımlarla bunları önlemektir.” dedi. Ayrıca, barışın diyalog, etkileşim ve uluslararası hukuka saygıyla inşa edileceğini ifade eden Ahmed, Hindistan’ın mevcut tutumunun bu ilkelere uymadığını dile getirdi.