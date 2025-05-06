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Pakistan Karşılık Verecek Açıklaması Yaptı

PAKİSTAN ORDUSUNDAN CEVAP HAZIRLIĞI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın füze saldırılarına Pakistan’ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı. Chaudhry, Hindistan’ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Kotli ve Muzafferabad şehirleri ile Pencap eyaletinin Bahavalpur’a saldırı düzenlediğini ifade etti.

Korgeneral Chaudhry, “Hindistan’ın füze saldırılarına Pakistan, kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık verecek” diyerek durumu netleştirdi. Hindistan tarafından yapılan açıklamalara göre, Pakistan’daki terör altyapısı hedef alınırken, askeri tesislere yönelik bir saldırı yapılmadı. Bununla birlikte, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

HAVA SAHASININ KAPATILMASI VE ZARARLAR

Pakistan, hava sahasını 48 saat boyunca kapattığını duyurdu. Hindistan’ın saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Pakistan Savunma Bakanlığı, Hindistan’ın saldırısının terör kamplarına yönelik olmadığını, sivillerin yaşadığı yerleri hedef aldığını ifade etti.

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