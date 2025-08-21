“Pakistan Mangosu Festivali, Tarafından Düzenlendi”

Pakistan Mangosu Etkinliği İstanbul’da Gerçekleşti

Meyvelerin Sultanı olarak anılan Pakistan mangosunu tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik, İstanbul’daki Pakistan Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirildi. Çeşitli konukların katılımı ile gerçekleşen bu etkinlik, Güney Asya ülkesinin sembolü haline gelmiş olan bu meyvenin Türkiye’de daha fazla bilinmesini hedefliyor.

Katılımcılar Mangonun Eşsiz Lezzetini Denedi

İstanbul’daki Pakistan misyonunun Başkonsolosu Nauman Aslam, etkinlikte mangonun “benzersiz bir meyve” olduğunu vurguladı ve bu meyvenin “meyvelerin kralı” olarak bilindiğini belirtti. Aslam, Pakistan’ın dünya genelinde dördüncü en büyük mango üreticisi olduğunu da açıkladı. Etkinlikte katılımcılar, farklı şekil ve boyutlarda kesilmiş taze mangoların tadını çıkarırken, mango milkshake’leri de denedi.

Aslam, “Bizim için çok güzel ve heyecan verici bir etkinlik oldu. Çok güzel bir buluşmaydı, birçok insanın katılımıyla gerçekleşti” diyerek hislerini ifade etti. Sunumlar arasında mango smoothie’ler, meyve suları ve ayranlı mango ikramları da yer aldı. Pakistan, bu etkinliklerle kültürü, mutfağı ve özellikle mangolarının eşsiz tadını tanıtmayı amaçlıyor.

Pakistan’ın Mango Üretiminde Önemli Yeri Var

Pakistan, yıllık yaklaşık 185.000 metrik ton civarında mango üretimi ile dünyanın en iyi mango üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Mango ihracatının 100 milyon ABD dolarını aştığı belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkeleri başlıca pazarlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Pakistan’da 20 farklı mango çeşidi üretimi gerçekleştiriliyor ve sezonun Mayıs ayında başlayıp Ağustos ayında sonlandığı ifade ediliyor. En kaliteli mangolar ise Pencap bölgesi ve Sindh eyaletinden sağlanıyor. Pencap, ürünün %70’ini, Sindh ise %30’unu karşılıyor.

Etkinlikte herkesin keyifli vakit geçirdiğini ve Türk misafirlerinin eşsiz mango tadının keyfini aldığı belirtildi. “Herkesin kardeşlik duygusu yaşadığı bir festival havasındaydı” diyen Aslam, katılımcılara teşekkürlerini iletti.