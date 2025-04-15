Pakistan Milli Günü Resepsiyonunda Buluşma

PAKİSTAN MİLLİ GÜNÜ RESEPSİYONUNDA BÜYÜKELÇİ YOUSAF JUNAİD EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ankara’da düzenlenen Pakistan Milli Günü kutlamaları kapsamında, Pakistan’ın Büyükelçisi Yousaf Junaid konuklarını kabul etti. Resepsiyon, büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi. Bu etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile başkentteki yabancı misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’DAN DOSTLUK VURGUSU

Resepsiyon sırasında bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid’in Türkiye dostu olduğunu ve uzun yıllar Türkiye’de hizmet ettiğini belirtti. Kurtulmuş, “Yüksek düzeyde stratejik iş birliğine dönüşmüş olan ikili ilişki aslında sadece iki devlet arasındaki ilişkiden ibaret değil, iki halkın tarihin derinliklerinden gelen kalpten kalbe büyük köprülerle kurulmuş olan sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir” diye konuştu. Ayrıca, Pakistan’ın Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki yardımlarını hatırlatarak, “Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinde Pakistan halkının vermiş olduğu yüksek desteği unutmamız asla mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN’LA HER ZAMAN YAN YANA OLDUK

Kurtulmuş, “Türk milleti olarak 1947’den itibaren her zaman Pakistan halkı ile beraber olduk” diyerek, dostluğun önemine vurgu yaptı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından Pakistan halkının yanlarında olduğunu hissettiklerini belirtip, “Her zaman Pakistan’ın zor zamanlarında yanında olduk” diye ekledi.

HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEDİK

Kurtulmuş, Türkiye olarak her türlü doğal afette ve düşmanlıkta Pakistan halkının yanında olduklarını ifade etti. Türkiye’nin, Pakistan’ın tezlerini uluslararası platformlarda savunma kararlılığına değinerek, “Son yıllarda Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkisi fevkalade güçlü bir şekilde her alanda gelişerek devam ediyor” şeklinde konuştu. Bu ilişkilerin savunma sanayisi, ticaret ve eğitim gibi alanlarda devam ettiğini vurguladı. Kurtulmuş, “Türkiye ile Pakistan arasındaki bu sağlam dostluk ilişkisinin, özellikle dünyanın zor bir süreçten geçtiği şu günlerde çok daha büyük bir ihtiyaç olduğu aşikardır” diye ekledi.