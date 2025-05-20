Pakistan, Ordu Komutanını Terfi Ettirdi

PAKİSTAN’DA MAREŞALLİK TAYİNİ

Başbakanlıktan yapılan açıklama doğrultusunda, Pakistan hükümeti, ülkenin komşusu Hindistan ile yaklaşık otuz yıldır süregelen en yoğun askeri çatışmasının hemen ardından, ordu komutanı General Asım Munir’in mareşalliğe terfi ettiğini duyurdu.

HİNDİSTAN İLE ÇATIŞMA SONRASI GÖREV ATAMASI

Pakistan’da mareşal rütbesi, yalnızca savaş zamanlarında atanan ve ordunun en üst düzey yetkisine sahip bir pozisyon. Bu rütbeye terfi eden en son kişi, Eyüp Han olup, görev yaptığı yıl ise 1959 olarak biliniyor.