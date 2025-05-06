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Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan’a Cevap Verecek

PAKİSTAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Pakistan ordu sözcüsü, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşılık olarak Pakistan’ın kendi belirlediği yer ve zamanda yanıt vereceğini ifade ediyor. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimlerin artmasına neden olabiliyor. Ordu sözcüsü, yapılan bu tehditlerin asla göz ardı edilmeyeceğini ve uygun karşılıkların verileceğini vurguluyor.

SALDIRILARA CEVAP VERİLECEK

Sözcü, “Hindistan’ın saldırgan tutumuna karşı bir tepki olarak, zaman ve yer seçimini tamamen Pakistan belirleyecektir” şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu durum, askerî hazırlıkların önemini vurgularken, her iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli hassas olduğunu gösteriyor.

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