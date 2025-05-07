Pakistan Ordu’su, Hindistan’a Ait Uçakları Düşürdü

PAKİSTAN ORDUSUNDAN MİSİLLEME HAMLESİ

Pakistan ordusu, Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğünü açıkladı. Geo News’un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’ın füze saldırılarına yönelik yapılan misilleme sürecinde bu bilgiyi paylaştı. Kaynaklar, “Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir.” şeklinde bir ifade kullandı.

Düşman Karargahı Vuruldu

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, Pakistan ordusu misilleme saldırısı çerçevesinde bir Hindistan birliğinin karargahını hedef aldı. Ancak karargahın tam konumuna dair detay verilmedi. Bunun yanı sıra, Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde, Hindistan’a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısıyla imha edildiği bildirildi.

Hava Sahası Kapatıldı

Pakistani Samaa TV’nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapatmaya ve tüm iç ile dış hat uçuşlarını askıya almaya karar verdi. Öte yandan, India Today’a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri, Hindistan’ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu.