Pakistan Ordusu, 12 SİHA’yı İhtisaf Etti

ORDU AÇIKLAMALARI

Pakistan ordusu, son gelişmeler kapsamında Hindistan’a ait 12 Harop silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’daki “birçok noktaya” Harop SİHA’ları gönderdiğini ve bu durumu “bir başka bariz askeri saldırganlık eylemi” olarak değerlendirdi.

YÜKSEK ALARM DURUMU

Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Pakistan ordusunun “yüksek alarm ve teyakkuz halinde” olduğunu ifade etti. Şu ana kadar Hindistan’a ait 12 Harop SİHA’sının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına misilleme amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi.

HİNDİSTAN’IN SALDIRISI VE CEVAP GİBİ GÖRÜŞLER

Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefi vurduğunu aktardı. İslamabad yönetimi ise bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının düzenlediği saldırı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Bununla birlikte, Hindistan yönetimi bu durumu doğrulamadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kabine toplantısında askeri saldırıları “Sindoor Operasyonu” olarak isimlendirerek, bu durumu “gurur anı” olarak tanımladı. “Sindoor” kelimesi, Hint kültüründe evli kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz anlamına geliyor.