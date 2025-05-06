Pakistan Ordusu: 3 Ölü, 14 Yaralı

PAKİSTAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Pakistan ordusundan gelen bilgilere göre, Hindistan’ın “Sindoor Operasyonu” çerçevesinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ayrıca, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF), bu saldırılara karşılık olarak 2 Hindistan savaş uçağını düşürdüğü iddia ediliyor. Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik düzenlediği füze saldırılarının sonuçları da netleşmeye başladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu ifade ediliyor ve yaralananların sayısının 14 olduğu belirtiliyor. Detaylı hasar tespit çalışmalarının hâlâ sürdüğü aktarılıyor. Resmi Pakistan basınında yer alan güvenlik kaynaklarına dayanan haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü bildiriliyor. Ayrıca, operasyona katılan tüm PAF uçaklarının güvenli bir şekilde üslerine döndüğü aktarılıyor.

HİNDİSTAN ORDUSUNDAN YORUM

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sindoor Operasyonu” ile “adaletin sağlandığını” vurguladı. Açıklamada, “Pakistan, Poonch-Rajauri bölgesindeki Bhimber Gali köyüne topçu ateşi açarak ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti” ifadeleri kullanıldı.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI VE SON GERİLİM

Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden kendi topraklarına füze saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Hindistan ise Cemmu Keşmir’de bir “Sindoor Operasyonu” başlattığını açıklamıştı. Hindistan Silahlı Kuvvetleri bu saldırıların “ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikteki” saldırılarla 9 noktadaki terör altyapısını hedef aldığını duyurdu. Pakistan ordusuna bağlı ISPR Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın düzenlediği saldırıların “yanıtsız kalmayacağını” ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ GERİLİM OLAYLARI

Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da düzenlenen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesiyle artmıştı. Hindistan, bu saldırıda Pakistan’ın parmağı olduğunu öne sürerken, İslamabad yönetimi bu iddiayı reddetmişti. Ayrıca, Pakistan yönetimi son günlerde Hindistan’ın askeri operasyon başlatma planları olduğuna dair “güvenilir istihbarat” aldığını duyurmuştu.