Pakistan Ordusu Açıklama Yaptı: 8 Ölü

HİNDİSTAN Saldırısı Bilançosu Ağırlaşıyor

Pakistan ordusunun yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 8’e, yaralı sayısının ise 35’e ulaştığı belirtildi. Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik düzenlediği füze saldırıları, bölgedeki gerginliği artırırken, yaşanan askeri gerilimin sonuçları ağırlaştı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bu saldırılara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Pakistan Hava Kuvvetleri Saldırılara Karşılık Veriyor

Chaudhry, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Hindistan’a ait savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı. “Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait 2 uçağın düşürüldüğü doğrulandı. Pakistan güçleri, hem karada hem de havada ciddi hasara yol açtığına dair başka raporlar da var” şeklinde konuştu. Hindistan, toplam 6 ayrı noktadan 24 saldırı gerçekleştirdiğini ve hedeflerin sivil yerleşim alanları olduğunu vurguladı. Saldırılarda özellikle camilerin hedef alındığını ve çevredeki yerleşim yerlerinin de ciddi zarara uğradığını aktardı.

Hava Kuvvetlerinin Düşürdüğü Uçak Sayısı Artıyor

Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait 5 jet ve 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti. Ayrıca, Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının, iki ülke arasındaki fiili sınır olan Kontrol Hattı’ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği belirtildi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini açıkladı ve saldırıları doğrulayan Hindistan, operasyonun adını “Sindoor Operasyonu” olarak açıkladı.

Gerilim Tırmanıyor, İddialar Karşılıklı

Yaşanan askeri gerginliğin, Pakistan hükümetinin Hindistan’ın askeri bir operasyon başlatmayı düşündüğüne dair “güvenilir istihbarat” aldığı yönündeki açıklamalarının ardından meydana gelmesi dikkat çekici. 22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde, Pahalgam’daki turistik bir bölgede gerçekleşen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı. Hindistan, bu saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu öne sürerken, İslamabad yönetimi bu iddiayı kesin bir dille reddetti.