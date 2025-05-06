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Pakistan Ordusu, Hindistan’a Yanıt Verecek

Pakistan Ordusu Açıklama Yaptı

Pakistan ordu sözcüsü, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşılık vereceklerini söyleyerek, “Karşılık vereceğimiz yer ve zaman tamamen bizim belirlediğimiz yer ve zamandır” ifadesini kullandı. Bu tür saldırıların uluslararası güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekti.

Saldırılara Yanıt Hakkında Bilgilendirme

Sözcü, Pakistan ordusunun her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirtirken, Hindistan’ın bu tür eylemlerinin askeri dengeleri bozduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki gerilimin artması, bölgedeki istikrarı olumsuz etkilediği düşünülüyor.

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