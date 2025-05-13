Pakistan Ordusu, Hindistan’dan 51 Ölü Açıklaması

PAKİSTAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Pakistan ordusu, Hindistan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği saldırılarda çoğu sivil toplamda 51 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Hindistan’ın gerçekleştiridiği saldırıların bilançosuna yer verildi. Saldırılar sonucunda 7 kadın ve 15 çocuk dahil olmak üzere 40 sivil ve 11 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, 121 sivilin ve 87 askeri personelin de yaralandığı ifade edildi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın hedef aldığı noktaların tamamının sivil yerleşim alanları olduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN’IN BİLANÇOSU

Hindistan ordusu ise, toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 5’inin asker ve 16’sının sivil olduğunu savundu. Hindistan, 22 Nisan’da Cemmu Keşmir’de meydana gelen ve 26 sivilin öldüğü terör saldırısından Pakistan’ı sorumlu tutmuştu. 7 Mayıs Çarşamba günü ise Pakistan’ı ve Pakistan kontrolündeki Keşmir topraklarını hedef alarak saldırılar düzenledi.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Nükleer silahlara sahip bu iki komşu ülke arasında sınır bölgesinde çatışmalar devam ederken, her iki taraf da karşılıklı olarak füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu. Diplomatik çabalar sonucunda, 10 Mayıs Cumartesi günü ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.