Pakistan Ordusu, Hindistan’dan 6 Füze Fırlatıldığını Bildirdi

PATLAYICILAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Pakistan ordusu, Hindistan’ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bu füzelerin 5’inin Amritsar kentine isabet ettiğini duyurdu. Pakistan hükümetinin X hesabında yer alan bilgilere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Adampur köyünden yapılan fırlatmaları aktardı. Chaudhry, füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5’inin Amritsar kentine isabet ettiğini ifade etti.

Hindistan ordusunun ülkedeki Sih topluluğunu hedef aldığı iddiasında bulunan Chaudhry, her türlü “terör eylemini” kınadıklarını aktardı. Ayrıca, gece yarısından sonra yaptığı basın açıklamasında Hint füzelerinin, İslamabad Nur Khan Hava Üssü, Pencap’ın Çakval bölgesindeki Mureed Hava Üssü ve Shorkot Üssünü hedef aldığını, ancak Pakistan Hava Kuvvetleri unsurlarının güvende olduğunu söyledi. Chaudhry, Hindistan’a karşılık verme planlarını da dile getirdi.

BASINDAKİ İDDİALAR VE GEÇMİŞ OLAYLAR

Hint ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Hint basını, Pakistan’ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi ve ülkenin en büyük şehri Lahor’da da patlamaların yaşandığını iddia etti. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısına misilleme yapmak amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefin vurulduğunu açıklarken, Pakistan yönetimi ise bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü; ancak Yeni Delhi yönetimi bu durumu teyit etmedi.