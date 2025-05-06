Pakistan Ordusu, Hindistan’ın Füzelerle Saldırdığını Duyurdu

PAKİSTAN ORDUSU HİNDİSTAN’IN SALDIRISINI DUYURDU

Pakistan ordusu, Hindistan’ın ülkeye en az üç noktadan füzelerle saldırdığını açıkladı. Bu açıklama, Pakistan ordu sözcüsü tarafından ülkenin devlet televizyonunda yapıldı. Hindistan hükümeti de, Pakistan ile Keşmir bölgesinde dokuz noktaya saldırıldığını bildirdi. Reuters haber ajansı, Keşmir’den yoğun patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Saldırı, tartışmalı bölgede haftalardır süren gerginliğin ardından gerçekleşti.

HİNDİSTAN’IN SUÇLAMALARI

Hindistan, komşusu Pakistan’ı Keşmir’de 22 Nisan’da 26 turistin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen militanları desteklemekle itham etti. İslamabad, bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, Hindistan’ın Keşmir’deki saldırıyı “bahane olarak” kullanmaya çalıştığını öne sürdü. 22 Nisan’daki saldırı, bölgede son 20 yıldır sivilleri hedef alan en kanlı eylem olarak kaydedildi.

KEŞMİR TARTIŞMASI

Hem Hindistan hem de Pakistan, Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor. İki ülke, bu tartışmalı bölge için şimdiye dek iki kez savaşa girdi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oluyor ve halk arasında endişeyi körüklüyor.