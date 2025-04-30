Pakistan Ordusu İki Ülke Arasındaki Tansiyonu Yükseltti

PATİKALARDA YÜKSELEN GERİLİM

Pakistan ordusu, 22 Nisan tarihinde Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısının ardından Hindistan ile ilişkilerde artan gerilimle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ordunun verdiği bilgiye göre, Hindistan ordusuna ait çoğu mevziden gelen ateşe karşılık verildi. Pahalgam bölgesinde gerçekleşen bu saldırının ardından Hindistan, Pakistan unsurlarının da olayla ilişkili olduğunu duyurdu ve iki ülke arasındaki tansiyon giderek yükselmeye başladı. Keşmir’in Hindistan ve Pakistan bölgelerini ayıran 740 kilometrelik fiili sınır boyunca karşılıklı silahlı çatışmalar sürdü.

HAVA SAHASINDAKİ HAREKETLİLİK

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait 4 Rafale savaş uçağının dün gece Cemmu ve Keşmir’de devriye gezmeye başladığı, ancak bunun Pakistan tarafından fark edilmesinin ardından geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Ayrıca, Pakistan kuvvetlerinin Hindistan’ın herhangi bir saldırısına karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı. Hindistan tarafının 22 Nisan’da gerçekleşen terör saldırısı ile bağlantılı olarak Pakistan unsurlarının adını anmasının ardından iki ülke arasında sürtüşmeler tırmandı.

TAHRİKLER VE DİPLOMATİK HAREKETLER

Hindistan’daki saldırıyı üstlenen grup, Pakistan merkezli Leşker-i Tayyibe’nin bir kolu olan “Direniş Cephesi (TRF)” olarak bilinmektedir. Pakistan yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Gerilimin artmasıyla birlikte, her iki ülke diplomatik anlamda hamlelerde bulunmuş, karşılıklı olarak vizelerin iptal edilmesi ve diplomat sayılarına sınırlamalar getirilmesi gibi önlemler alındı. Pakistan, Hint havayollarına hava sahasını kapatırken, Hindistan da iki ülke arasında su paylaşımını düzenleyen İndus Su Anlaşması’nı askıya aldı.

BÖLGESEL ETKİLER VE DAVETLER

Bu karar, Pakistan’da çeşitli protestolara sebep oldu. Pakistan hükümeti, Hindistan’ın kararına karşı yasal işlem başlatmayı planladığını duyurdu ve su akışının etkilenmesini “savaş nedeni” sayacağını ifade etti. Aynı zamanda, Keşmir’deki fiili sınır olan Kontrol Hattı (LoC) boyunca da çatışmalar yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, her iki ülkeye de “sorumlu bir çözüm” için işbirliği çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, “trajik sonuçlara yol açabilecek bir çatışmadan kaçınılması” gerektiğini vurguladı.