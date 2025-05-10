Haberler

Pakistan Ordusu, S-400’ü İmha Etti

PAKİSTAN ORDUSU HAVA SALDIRISINI DUYURDU

Pakistan ordusu, Hindistan’ın Pencap bölgesine yaptığı karşı saldırıda S-400 hava savunma sisteminin yok edildiğini açıkladı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Hindistan’ın saldırılarına yönelik başlattığı Bunyan-un-Marsoos Operasyonu hakkında bilgi verdi.

HAVA SALDIRISI DETAYLARI

Açıklamada, Hindistan’a ait S-400 hava savunma sisteminin Pencap eyaletindeki Jalandhar’da bulunan Adampur’a düzenlenen hava saldırısında başarıyla hedef alınıp imha edildiği ifade edildi. Saldırının JF-17 savaş uçakları ile hipersonik füzeler ve hassas güdümlü mühimmatlar kullanılarak gerçekleştirildiği aktarıldı. S-400 sisteminin etkisiz hale getirilmesi, Pakistan ordusunun stratejik bir zafer olarak değerlendirildi.

S-400’ÜN ÖNEMİ

S-400 hava savunma sisteminin değeri yaklaşık 1.5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu sistem, Hindistan’ın en gelişmiş karadan havaya füze sistemleri arasında yer alıyor ve bu durum, saldırının stratejik etkisini artırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İDEX, Uluslararası Dental Fuarı’nda 30 Bin Ziyaretçi

İstanbul'da düzenlenen IDEX Uluslararası Dental Fuarı, 30 binin üzerinde yabancı ziyaretçi ve 700'den fazla firma ile diş sağlığı alanında önemli bir etkinlik oldu.
Haberler

Kral Havuzu, Doğa Severler İçin Cennet

Kızılcahamam'daki Kral Havuzu, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Belediye Başkanı, doğa yürüyüşü yapmak isteyenleri bu bölgeyi keşfetmeye çağırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.