Pakistan Ordusu Saldırılara Karşılık Verecek

PENÇE OPERASYONUNDA HAYATINI KAYBEDENLER

Pakistan ordusu, Hindistan’ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı’ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda ölenlerin sayısının 31’e, yaralı sayısının ise 57’ye yükseldiğini duyurdu. Dawn gazetesine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgedeki artan gerilim hakkında bilgi verdi. Chaudhry, “6 ve 7 Mayıs’taki saldırılar, Hindistan’ın iğrenç yüzünü ortaya koyuyor. Düşmanımız o kadar zayıf ve korkak ki karşısındaki eş değer orduyla savaşmak yerine gece karanlığında sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor.” dedi. Ayrıca, Hindistan’ın saldırılarını kınamanın “yeterli olmadığını” dile getirdi.

SALDIRILAR UÇUŞLARI TEHLİKEYE ATIYOR

Chaudhry, Hindistan tarafından yapılan saldırılar sırasında 57 yolcu uçağının havada olduğunu belirtti. Hindistan’ın saldırılarla binlerce yolcunun hayatını tehlikeye attığını ifade eden Chaudhry, “Hindistan bu yolcuları kendi saldırganlığına kurban etmeyi göze aldı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Hindistan’ın Neelum-Jhelum Hidroenerji Projesi’ndeki Noseri Barajı’nı hedef almasıyla, sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli olan içme suyu altyapısına saldırmış olduğunu vurguladı. Chaudhry, bu durumun 1977 tarihli Cenevre sözleşmesinin ek protokollerine aykırı olduğunu belirtti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca “Pakistan’ın kendini savunmak amacıyla seçeceği bir vakit ve yerde karşılık verme hakkı olduğu” açıklamasında bulundu. Bu bağlamda, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uygun yanıt vermesi için yetkilendirildiği belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Hindistan’ın ülkesine yönelik saldırıların sonuçlarını üstlenmek zorunda kalacağını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan’ın 6 Mayıs’taki hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını ifade etti. Saldırılara tepki gösteren Şerif, “Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan’ın cesur bir ulus olduğunu unuttular.” şeklinde konuştu. Hindistan’ın hava saldırılarına karşılık olarak Pakistan’ın “düşmanı dize getirmesinin” çok kısa sürdüğünü belirten Şerif, “Hindistan’ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret.” dedi.

RAFAL UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Pakistan, Hindistan’ın düzenlediği füze saldırıları neticesinde Hindistan ordusuna ait Rafale tipi bir savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü. CNN’e konuşan ismi açıklanmayan bir Fransız istihbarat yetkilisi, Hindistan Hava Kuvvetleri filouna ait Rafale savaş uçağının dün Pakistan tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Ayrıca, Fransız makamlarının düşürülen başka Rafale uçağı olup olmadığını araştırdığı ifade edildi. Hindistan, 22 Nisan’daki Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına füze saldırıları düzenledi. Hindistan ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefi vurduğunu belirtti. İslamabad yönetimi ise bu saldırılarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.