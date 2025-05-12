Pakistan, PKK’nın Feshini Memnuniyetle Karşılıyor

PKK’NIN FESHİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Bu önemli gelişme üzerine, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten de bir açıklama geldi. Şerif, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, bu fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bugün yapılan açıklamayı “Önemli bir adım” olarak değerlendiren Şerif, Türkçe attığı tweetinde, “PKK’NIN FESHİNİ PAKİSTAN MEMUNİYETLE KARŞILIYOR” sözlerine yer verdi.

BARİŞ VE İSTİKRAR YOLUNDA BİR ADIM

Pakistan, PKK’nın feshedildiğine dair yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılamakta ve bu gelişmenin, kalıcı barış ile terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etmektedir. Bu tarihi gelişme ise, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN’IN ORTAK HAREKETİ

Pakistan ve Türkiye, terörizmin her türlüsünü ortadan kaldırma konusunda birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir. Bu ortak mücadelenin, iki ülkenin güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.