Pakistan, Savaş İhtimaline Karşı Hazır

SAĞLIK PERSONELİ İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Pakistan yönetimi, Hindistan ile yaşanabilecek bir savaş olasılığına karşı başkent İslamabad’daki tüm sağlık çalışanlarının izinlerini iptal etti. Hindistan’ın gerçekleştirdiği ve 26 sivilin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin de yaralandığı saldırılar sonrasında, Pakistan hükümeti acil durum ilan etti.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Sağlık Bakanı Mustafa Kamal, tüm doktorların ve hemşirelerin “görevlerine başlamaları” gerektiğini belirtti. Bakanın ifadesinin ardından, İslamabad’daki tüm hastaneler yüksek alarm durumuna geçti.