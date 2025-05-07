Haberler

Pakistan, Savaş İhtimaline Karşı Hazır

SAĞLIK PERSONELİ İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Pakistan yönetimi, Hindistan ile yaşanabilecek bir savaş olasılığına karşı başkent İslamabad’daki tüm sağlık çalışanlarının izinlerini iptal etti. Hindistan’ın gerçekleştirdiği ve 26 sivilin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin de yaralandığı saldırılar sonrasında, Pakistan hükümeti acil durum ilan etti.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Sağlık Bakanı Mustafa Kamal, tüm doktorların ve hemşirelerin “görevlerine başlamaları” gerektiğini belirtti. Bakanın ifadesinin ardından, İslamabad’daki tüm hastaneler yüksek alarm durumuna geçti.

ÖNEMLİ

Haberler

Konya’da Ağaçla Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay anında sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun X Hesabına Engel

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X sosyal medya hesabına erişim kısıtlaması uygulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.