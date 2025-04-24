Pakistan Savunma Bakanı Asıf, şüphe duyuyor

TERÖR SALDIRISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’de yaşanan terör saldırısının bir “sahte bayrak operasyonu” olduğuna dair ciddi şüpheleri olduğunu ifade etti. Al Jazeera’ya verdiği röportajda, iki ülke arasındaki gerilimle ilgili düşüncelerini paylaştı. Asıf, Cammu Keşmir’deki saldırının dikkatlice planlandığını belirterek, “Bunun, bir sahte bayrak operasyonu olduğundan kuvvetli şekilde şüpheleniyoruz.” dedi. Hint yetkililerin, Pakistan’ın saldırıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialarını şiddetle reddetti ve ülkesinin Cammu Keşmir’deki silahlı gruplarla herhangi bir ilişkisinin olmadığını vurguladı.

HİNDİSTAN’DA REAKSİYON VE TEDBİRLER

Pahalgam’daki terör saldırısı, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da turistlere açılan ateş sonucunda 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Saldırının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretini yarıda keserek geri döndü. Modi, başkente vardığında üst düzey yetkililerle birlikte durumu değerlendirmek için bir güvenlik toplantısı düzenledi. Hindistan yetkilileri, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” yönünde suçlamalarda bulundu.

ÇATIŞMA VE CEVAP GİBİ TEPKİLER

Hindistan, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya alırken, Yeni Delhi’deki Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alıp, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu. Öte yandan, Pakistan yetkilileri bu suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik kadrosuna sınırlama getirdi. Ayrıca, “İndus Suları Anlaşması”ndan sapılması halinde, nehirlerde yapılacak her türlü müdahaleyi “savaş nedeni” olarak değerlendireceklerini açıkladı. Pakistan, Hindistan ile ticaretin askıya alınacağını ve hava sahasının kapatılacağını bildirdi. Ayrıca, Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığı aktarıldı. İslamabad, Hindistan’la 1971’deki savaştan sonra imzalanan ve aralarındaki Kontrol Hattı’nı (LOC) düzenleyen Simla Antlaşması’nın da askıya alınabileceğine dair imalarda bulundu.