Dünya

Pakistan Savunma Harcamalarını Yüzde 20 Artırdı

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Pakistan’da Yeni Bütçe Teklifi Sunuldu

Pakistan, 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçe teklifini İslamabad’daki Ulusal Meclis’e sundu.

Savunma Harcamaları Artırıldı

Hindistan ile yaşanan gerilim sonrasında, savunma harcamaları için ayrılan bütçe, önceki döneme göre yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.

Bütçe Azaldı

Belirtilen 62,4 milyar dolarlık bütçe, bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 oranında bir azalma gösterdi. 2025-2026 mali bütçesinde aynı zamanda 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi de yer aldı.

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