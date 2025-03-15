Pakistan Tren Saldırısında Ölü Sayısı Arttı

Pakistan’da yaşanan bir terör olayı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün, Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde 11 Mart’ta gerçekleştirdiği yolcu treni saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 31’e ulaştı. Pakistan ordusunun yaptığı açıklamaya göre, bu sayının 23’ü asker, 5’i sivil, 3’ü ise demiryolu çalışanı olarak kaydedildi.

SALDIRININ SONRASI

Saldırının ardından örgütün rehin aldığı 354 kişinin kurtarıldığı, ancak 37 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. BLA militanları, Ketta-Peşaver seferini yapan, aralarında askerlerin de bulunduğu yaklaşık 400 yolcunun yer aldığı trene dağlık arazide ateş açmış ve demiryoluna yerleştirdikleri bombaları patlatmıştı. Örgüt, BLA üyesi tutukluların 48 saat içerisinde serbest bırakılmaması durumunda rehineleri infaz etmeye başlayacaklarını duyurdu. Ordunun daha önceki açıklamasında, saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

OPERASYON SONUÇLARI

Bölgedeki 30 saat süren operasyonda güvenlik kuvvetlerinin 33 isyancıyı etkisiz hale getirdiği ve 300’den fazla rehinayı kurtardığı açıklandı. Ayrıca, kuşatmanın sona erdiği belirtildi. BLA, maden açısından zengin bir bölge olan Belucistan’da, Çin önderliğindeki büyük projeler için savaşan en büyük ve en güçlü ayrılıkçı grup olarak biliniyor.