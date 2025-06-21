Pakistan, Trump’ı 2026 Nobel’e aday gösterdi

PAKİSTAN’DAN TRUMP’A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYLIĞI

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son gerilimdeki ‘diplomatik rol ve liderlik’ sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini açıkladı. Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın iki ülke arasındaki artan çatışmayı önlemek için üstlendiği arabuluculuk rolü vurgulandı. Açıklamada, “Trump, İslamabad ve Yeni Delhi ile gerçekleştirdiği yoğun diplomatik görüşmeler aracılığıyla, kısa sürede ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek büyük bir savaşı engelledi” denildi.

TRUMP’IN DİPLOMATİK ÇABALARI

Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine ilişkin açıklamada, ABD Başkanı’nın barışçıl çözümler ve diyalog yönünde gösterdiği çabaların gerçek bir barış temsilcisi kimliğini güçlendirdiği vurgulandı. Ayrıca, Trump’ın Keşmir meselesinin çözümüne yönelik önerileri memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Bu konuda, Güney Asya’da kalıcı istikrarın sağlanmasının BMGK kararları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği aktarıldı.

KIYASLANAN DİPLOMASİLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Açıklamada, Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin pragmatik diplomasi ve etkili barış inşası sürecinin bir yansıması olarak değerlendirildi. Orta Doğu’da Gazze’deki insani dram ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gibi konularda da Trump’ın küresel istikrar için yapıcı bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor.