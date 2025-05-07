Pakistan Uçakları İstanbul’a Dönüş Yapıyor

HINDİSTAN ORDUSU OPERASYONA BAŞLADI

Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan’a ve Pakistan’ın Azad Kaşmir bölgesine yönelik askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Saldırılara anında karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatınca, bu durum uçuşlarda aksamalara yol açtı.

THY VE PEGASUS UÇAKLARI İRAN ÜZERİNDEN DÖNÜYOR

Saldırılar nedeniyle İslamabad’a giden Türk Hava Yolları (THY) ve Karaçi seferi yapan Pegasus Hava Yolları’nın uçakları, İran üzerinden dönme kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.