Pakistan Ve ABD İlişkileri Güçleniyor

PAKİSTAN VE ABD ARASINDA DOSTANE İLİŞKİLER

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinde yeniden dostane bir sürece girildiğini duyurdu. Şerif, yakın temasların yeniden başladığını ve ikili ilişkilerin güçlendiğini söyledi. Geo News’in aktardığına göre, ABD’nin İslamabad Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen bir törende yaptığı konuşmada, Pakistan-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

TARİHİ İLİŞKİLER VE HINDİSTAN’LA ÇATIŞMALAR

Şerif, Pakistan ile ABD arasında “tarihi, köklü ve çok boyutlu ilişkiler” bulunduğunu vurguladı ve bu ilişkilerin kökenlerinin yüzyıllara dayandığını ifade etti. Yeni dönemde bu ilişkilerin yeniden güçlenmeye başladığını belirten Şerif, Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmalara da değindi. “Pahalgam olayı, bir sahte bayrak operasyonuydu ve bu durum çatışmayla netlik kazandı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes Çağrısı VE TİCARETTE YENİ FIRSATLAR

Şerif, çatışmalar sonrası ABD ile olan temaslarına da vurgu yaparak, ABD’li yetkililerin Pakistan’ın tepkisinin “yeterli olduğunu” belirttiğini ve ateşkes çağrısında bulunduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “ateşkesi sağlama konusundaki çabalarına” teşekkür eden Şerif, “Başkan Trump barıştan yana bir lider olduğunu açıkça gösterdi. Sıcak ya da soğuk savaş yerine ticareti ve işbirliğini savunuyor.” dedi. Ayrıca, Pakistan ile ABD arasında bilgi teknolojileri, tarım, eğitim ve sağlık alanlarında ticaret hacminin artmasını beklediklerini ve gümrük tarifeleri üzerine görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.