Pakistan Ve BAE, Mutabakat Zaptı İmzalamış

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Pakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla farklı alanlarda mutabakat zaptı imzaladı. Radio Pakistan’ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent İslamabad’da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Görüşmelerde kültürel işbirliği, konsolosluk işlemleri için ortak bir komite oluşturulması ve iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları federasyonları arasında BAE-Pakistan Ortak İş Konseyi kurulmasına yönelik üç mutabakat zaptı imzalandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALAR

Dawn gazetesinin haberine göre, görüşmeden sonra gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, bakanlar ülkeler arasındaki ilişkiler hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Dar, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan’ı memnuniyetle karşıladığını belirterek, iki ülke arasında kardeşlik temelli köklü ilişkiler ile ortak bağlılık ve sevgi olduğuna dikkat çekti. Al Nahyan da, Pakistan ile ilişkilerinin son yıllarda hiç olmadığı kadar hızla geliştiğini ifade etti. İki ülkenin işbirliğini daha ileri noktaya taşımayı hedeflediklerini belirten Al Nahyan, “Bu olumlu ruh halinin ticaret, yatırım ve havacılık gibi birçok farklı sektörde de devam etmesini umuyorum.” şeklinde konuştu.

PAKİSTAN-BAE İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ

Pakistan ile BAE, yakın diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilere sahip. BAE, Pakistan’ın Orta Doğu’daki en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor. Ayrıca, pek çok Pakistanlının BAE’de yaşayıp çalışması nedeniyle bu ülke, Pakistan için önemli bir döviz kaynağı özellikleri taşıyor.