Pakistan Ve Ermenistan Diplomatik İlişkiler Kurdu

Pakistan ile Ermenistan, aralarındaki diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde karar aldı. İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi sırasında bir araya geldi.

Ortak Bildiri İmzalandı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın, yaptıkları görüşmeler sonucunda diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair bir mutabakata vardığını açıkladı. Bakan Dar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ben, bugün Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenen 25’inci Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Pakistan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kuran bir Ortak Bildiri imzalamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilke ve hedeflerine bağlılıklarını yinelediklerini vurguladı. Dar, iki ülkenin ekonomi, eğitim, kültür ve turizm gibi farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme kararı aldığını da sözlerine ekledi.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

