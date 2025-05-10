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Pakistan Ve Hindistan Ateşkes Sağladı

Ateşkes ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan ile Hindistan’ın bir ateşkes konusunda derhal anlaşmaya vardığını duyurdu. Dar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bu önemli gelişmeyi aktardı.

BARIŞ VE GÜVENLİK ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Dar, “Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı” cümlesiyle duyurduğu ateşkesin ardından, Pakistan’ın her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenliği sağlamak için çaba gösterdiğini vurguladı.

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