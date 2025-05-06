PakiStan Ve İRan, İşbirliği Güçlendirdi

PAKİSTAN VE İRAN İKİLİ İŞBİRLİĞİNE YENİDEN GÜÇ KATTI

Pakistan ve İran, bölgesel barış ve istikrara bağlılıklarını gözden geçirerek ticaret, enerji, sınır güvenliği ve bölgesel bağlantılar gibi önemli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme kararı almış durumda. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslamabad’da bir araya geldi.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

Gerçekleştirilen toplantıda birçok bölgesel ve uluslararası gelişme üzerinde duruldu. Her iki taraf, ortak zorlukların ele alınması ve stratejik işbirliğinin ilerletilmesinde yakın koordinasyonun önemi üzerinde durdu. Erakçi, Pakistan ile ikili ilişkilerini her alanda genişletme konusundaki isteklerini yineledi.

TARİHİ BAĞLARA VURGU

İshak Dar ise iki komşu ülkenin köklü tarihi, kültürel ve dini bağlarının önemini vurguladı. Terörizme karşı Pakistan’ın kararlı duruşunu yineleyen Dar, küresel düzlemde terörle mücadelede önemli fedakarlıklar yaptıklarını ve aşırıcılıkla mücadele kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.