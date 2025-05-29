Pakistan Ve Tacikistan İşbirliğini Güçlendiriyor

İŞBİRLİĞİNİ İLERİ TAŞIMAK İÇİN GÖRÜŞTÜLER

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, iki ülke işbirliğini daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını dile getirdi. Radio Pakistan’dan alınan bilgilere göre, liderler Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bir araya gelerek çok yönlü işbirliği ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. Görüşmede ticaret, ekonomi, enerji, savunma ve güvenlik gibi çeşitli konuların yanı sıra ülkeler arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını vurguladılar.

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

Liderler, Temmuz 2024’te imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti. Pakistan ve Tacikistan arasında yatırım fırsatlarını artırmak, kültürel alışverişi teşvik etmek ve eğitim ile bilgi teknolojisi alanındaki iş birliğini ilerletmek için mutabık kaldılar.

GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise terörle mücadele, sınır ötesi organize suçlar ve insan ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğinin artırılmasının gerekliliği oldu. Liderler, ayrıca Güney Asya’daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, işbirliğini güçlendirecek adımlar atmanın önemini vurguladı.