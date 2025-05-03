Pakistan Ve Türkiye, Barış İçin Birlikte

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF, TÜRKİYE’NİN BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin tarihi ve kardeşçe bağları yeniden teyit edildi. Hindistan’nın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’daki saldırının ardından yaşanan bölgesel gelişmeler ele alındı. Şahbaz, Hindistan’ın provokatör eylemlerine karşı Pakistan’ın sağduyulu bir tutum sergilediğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

Görüşme sırasında Başbakan Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a içten dileklerini iletti ve Türkiye’nin Pakistan’a yönelik sürekli desteği için teşekkür etti. Şahbaz, Türkiye’nin desteğini, iki ülke arasındaki köklü ve zamana dayanıklı kardeşlik ilişkilerinin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Pakistan Başbakanı, Hindistan’ın Pakistan’ı Pahalgam’daki olayla ilişkilendirme çabalarının temelsiz olduğunu belirtti. Şahbaz, Hindistan’ın terörle mücadele çabalarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca, Hindistan’ın saldırıyla Pakistan arasında herhangi bir güvenilir kanıt sunamadığını vurguladı. Bunun, Pakistan’ı karalama amacı taşıyan bilinçli bir girişim olduğunu belirten Şerif, barış ve istikrar konusundaki kararlılığından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Olayla ilgili güvenilir, şeffaf ve tarafsız bir uluslararası soruşturma çağrısını yineleyen Başbakan Şerif, böyle bir soruşturmada iş birliği yapacaklarını ve Türkiye’nin de sürece dahil olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını aktardı.

BÜYÜKELÇİDEN İTİDAL ÇAĞRISI

Türk Büyükelçi Neziroğlu, Pakistan’ın tutumuna destek verdiklerini belirterek, tüm taraflara gerilimi azaltmaları ve Güney Asya’da barış ve güvenliği korumaları için itidal çağrısında bulundu.