Pakistan Yanıt Verecek, Hazır Olacak

Pakistan Ordusu Açıklamalar Yapıyor

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına Pakistan’ın belirleyeceği yer ve zamanda cevap vereceğini duyurdu. Dawn’ın haberine göre, Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırılarını gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu saldırıların daha önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerinde yapıldığını aktardı. Chaudhry, bu saldırılar sırasında bir caminin hedef alındığını belirtirken, askeri tesislerin hedef alınmadığını vurguladı.

Hindistan’ın Saldırılarına Cevap Verilecek

Chaudhry, “Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin yaralandığını belirtti. Chaudhry, “Hindistan’ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Saldırı Kınandı ve Karşılık Verileceği Belirtildi

Geo News’un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça” olarak nitelendirerek kınadı. Bu saldırıların sivil bölgelere yapıldığını belirten Asif, “Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar.” şeklinde konuştu.