Pakistana İkinci PN MİLGEM Yakında Teslim Edilecek

Pakistan MİLGEM Gemisinin İkincisi Yakında Teslim Edilecek

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Pakistan donanması için üretilen PN MİLGEM gemisinin ikincisinin iki ay içerisinde teslim edileceğini belirtti. İlbaş, “Pakistan MİLGEM projelerini yürütüyoruz. Bunların birincisini ana yükleniciliğimizde tamamlayıp Pakistan’a teslim ettik. İkincisini de tamamladık ve bir, iki ay içerisinde de dost ve kardeş ülkemiz Pakistan’a teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ASFAT’ın Rolü ve Ürün Çeşitliliği

Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından biri olan ASFAT, yerli ve milli olarak geliştirdiği kara, hava ve deniz platformları ile dikkat çekiyor. Yüksek teknolojiye sahip ürünler, Türkiye’nin azmini artırıyor. ASFAT, MİLGEM ve MİLDEN projelerinin ana yükleniciliğini üstleniyor. Ayrıca, Pakistan’a yönelik PN MILGEM sınıfı korvet, ADKG Açık Deniz Karakol gemisi ile denizaltılar için yüzer havuz, asayiş ve emniyet botu ASBOT gibi çeşitli ürünler de üretiyor. Şirket, üretimle birlikte bakım, onarım, modernizasyon, yenileme gibi işlemleri de gerçekleştiriyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan Etkinliği

TEKNOFEST Mavi Vatan festivalinin, insanların denizlere ve gemilere olan ilgisini artıracağına inandığını ifade eden İlbaş, “TEKNOFEST Mavi Vatan çok başarılı bir organizasyon oldu. Bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.” dedi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın ASFAT için önemli olduğunu vurgulayan İlbaş, burada yürüttükleri deniz projelerinin faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Gençlerimizin yarışmalara katılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ekledi.

Pakistan ile İleriye Dönük Projeler

Pakistan için açık deniz karakol gemileri ile ilgili yapılan çalışmalar da devam ediyor. İlbaş, “Hemen arkamızda ana yükleniciliğini yaptığımız başarı ile de tamamlanan TCG AKHİSAR Açık Deniz Karakol gemisini görmekteyiz. Bunun bir eş değeri de TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol gemisi var. Bunlar açık deniz gemilerinin birincisi ve ikincisidir. Bunlar Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmeye hazır.” dedi. Ayrıca, “Karaçi’de yürüttüğümüz iki gemi daha var. Bu 4 gemilik bir proje. Bu gemilerin 2 tanesi de yine ASFAT tarafından Pakistan’da yapılıyor. Bu projelerin 2026 başlarında ve sonunda tamamlanarak Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğini düşünüyoruz.” bilgisini paylaştı.

TEKNOFEST’in Savunma Sanayisine Katkıları

TEKNOFEST’in Türkiye’de yapılan etkinlikler arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan İlbaş, bu tür faaliyetlerin Türk savunma sanayisine ivme kazandırdığını belirtti. Etkinlikte binlerce insanın sabırla uzun kuyruklarda beklediğini ifade eden İlbaş, “Bu sabrı takdir ediyorum. İnsanlar, Türk milletinin ve mühendisliğinin başarılarını görmek için burada bekliyor; gemilere olan ilgilerinin de gurur duyulacak boyutlarda olduğunu gösteriyor.” dedi.