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Pakistani, BMGK’ya Acil Toplantı İstedi

PAKİSTAN’IN BMGK’DAN TALEBİ

Pakistan, Cammu Keşmir ve Hindistan ile olan gerginliklerin artması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil oturum düzenlemesini istedi. Pakistan’ın BM Daimi Temsilciliği, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlik ile özellikle Cammu Keşmir’deki durum bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor.” ifadelerine yer verildi.

TOPLANTI DETAYLARI

Bu bağlamda, Pakistan’ın BMGK’nın kapalı oturumla acilen toplanmasını resmi olarak talep ettiği belirtildi. Açıklamada, toplantı sonrası Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asım Iftikhar Ahmed’in basına açıklama yapacağı da kaydedildi. Toplantının 5 Mayıs’ta, yerel saatle 15.00’da gerçekleşmesi planlanıyor.

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