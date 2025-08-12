Pakistani Heyet, Yalçın Topçu’yu Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Pakistan Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Adeel Ahmed ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu külliyedeki makamında ziyaret etti. Bu ziyaret, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilere olan bağlılığın bir göstergesi olarak önem taşıyor.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Ziyaret sırasında Yalçın Topçu, yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Pakistan arasında her alanda var olan iyi ilişkiler, kadim tarihi ve kardeşlik bağlarımız temeli üzerine artırarak ve güçlenerek en üst düzeyde ilerlemektedir.” dedi. Ayrıca, Pakistan’da meydana gelen sel felaketleri, terör saldırıları ve Keşmir’deki olaylarla ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Topçu, “Türkiye, milletiyle her zaman ve her konuda kardeş Pakistan’ın yanındadır.” ifadesini kullandı ve Pakistan’ın bağımsızlık günü ile ilgili iyi dileklerde bulundu.

Pakistan Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Adeel Ahmed, Topçu’ya Pakistan’ın uluslararası sorunları, doğal felaketler ve Keşmir konusundaki yardımları için teşekkür etti. Ayrıca, Topçu’ya Türk bayrağı renklerini taşıyan bir kravat ve Rumi ile İkbal’in şiirlerini içeren bir kitabı hediye etti. Bu jest, iki ülke arasındaki karşılıklı dostluğu pekiştiriyor.