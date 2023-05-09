Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han tutuklandı

Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han, hakkında açılan davalardan biriden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AFP’nin Pakistan polisine dayandırdığı habere göre eski başbakan İmran Han hakkında açılan düzinelerce davalardan biri nedeniyle tutuklandı. Tutuklanma kararını Pakistan yerel basını ve Han’ın yardımcısı da doğruladı. Han’ın İslamabad Yüksek Mahkemesinde mi tutulduğu yoksa başka bir yere mi götürüldüğü henüz netlik kazanmadı.

Pakistan ordusundan üst düzey bir subayın kendisine suikast düzenleyeceğini söyleyen Han, dün ordu tarafından ‘asılsız iddialarda’ bulunduğu için uyarıldı ve tam 1 gün sonra da tutuklama kararı geldi.

İslamabad polisi resmi Twitter hesabı, bir rüşvet davasına atıfta bulunarak Twitter üzerinden ‘İmran Han ‘Qadir Trust’ (rüşvet) davasında tutuklandı’ ifadesini kullandı.

İmran Han, geçtiğimiz yılın Nisan ayında yapılan güven oylamasını kaybetti. Han oylama döneminde, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD’nin kendisini devirmeye çalıştığını savundu.

Han’ın bu açıklaması sonrası binlerce Pakistanlı sokaklara akın etti ve kararı protesto etti. Güven oylaması sonrası Han’ın yerine dönemin ana muhalefet lideri ve Pakistan Müslüman Birliği’nin Başkanı Şahbaz Şerif geldi.

Görevi kaybettiğinden beri sık sık erken seçim çağrısı yapan Han, Kasım ayında silahlı saldırıya uğradı. Han söz konusu saldırıda bacağından hafif yaralandı.