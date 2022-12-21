Muğla’da bir bakımevinde kalan ve demans tedavisi gören ünlü oyuncu Pakize Suda’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti. Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda’nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında “Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.