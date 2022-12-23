Muğla’nın Fethiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu felç geçirip tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu, yazar Pakize Suda’ya Muğla’da veda edildi.

Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda, Muğla’da toprağa verildi.

Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda’yı kaybetmişti. Oyuncu bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda’yı kaybetti.

Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu.