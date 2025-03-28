Ekonomi

Paladyum Bankacılıkta Kıymetli Madenler Arasına Katıldı

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğinde yeni bir değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan düzenleme ile birlikte yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kıymetli madenler arasında altın, gümüş ve platin ile birlikte paladyum da yer aldı. Paladyum, artık bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri haline geldi.

GÜNCELLEMELER YAPILDI

Tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ifadeleri, güncellenerek “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde değiştirildi. Bu değişiklik, kıymetli madenlerin kapsamını genişleterek finansal piyasalarda çeşitlilik sağlıyor. Bu güncellemeyle birlikte paladyum, bankaların işlem yaptığı kıymetli madenler arasında önemli bir yer edinmiş oluyor.

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