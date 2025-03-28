Ekonomi

Paladyum, Kıymetli Madenler Listesine Eklendi

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TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklikler başlattı ve bu değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan düzenleme, yürürlüğe girdiği andan itibaren kıymetli madenler listesine paladyumun da eklenmesini sağladı.

KIVMETLİ MADENLER LİSTESİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, bankalar artık paladyum üzerine de işlem yapabiliyor. Tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ifadeleri ise “gümüş, platin ve paladyum” biçiminde güncellenmiş durumda. Bu değişiklik, kıymetli madenler açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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