Palalı Sabri’ye 200 yıl hapis

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi hakkında 200 yıl hapis cezası istendi.

Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi’nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla 200 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul’daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda “Palalı Sabri” olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede; yabancı uyruklu 8 kadın mağdur olarak, Sabri Çelebi’nin de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 10 kişi ise sanık olarak yer alıyor.

Suç örgütünün, Beşiktaş ve Beyoğlu’ndaki gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyup fuhşa zorladıkları öne sürüldü.

Sabri Çelebi’nin, ”suç örgütü kurmak ve yönetmek”, ”fuhşa zorlamak” ve ”insan ticareti yapmak” suçlarından 200 yıla kadar hapsi talep edildi.