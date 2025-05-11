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Palandöken Dağı’nda Mor Laleler Açtı

PALANDÖKEN’DEKİ MOR TERS LALALAR GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Erzurum’un önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Dağı, ilkbaharda açan mor ters lalelerle adeta farklı bir güzellik kazanıyor. Bölgedeki endemik türlerden biri olan ve halk arasında “ağlayan gelin” olarak bilinen mor laleler, Palandöken Kayak Merkezi’nin 2 bin 500 rakımlı eteklerine muhteşem bir renk katıyor.

İLKBAHARDA AÇAN GÜZELLİKLER

Her yıl ilkbaharın gelmesiyle karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan ters laleler, yaklaşık bir ay süresince dağın eteklerini süslemeye devam ediyor. Ayrıca, fotoğraf meraklıları da periyodik olarak bu benzersiz güzellikleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret ediyor.

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